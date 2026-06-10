Хабаровский краевой театр драмы приглашает на премьеру мелодрамы «Луненберг»

Хабаровский краевой театр драмы приглашает жителей и гостей столицы региона на премьеру мелодрамы «Луненберг». Спектакль создан по пьесе небезызвестного канадского драматурга Нормана Фостера. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», его дебютные показы пройдут 13 и 14 июня этого года.
Режиссер Максим Кальсин отметил, что жанр произведения изменчив. Так, зрители сначала погрузятся в необычную комедию, а затем станут свидетелями серьезной драмы.
— Пьеса определяется как идеальная смесь тайны, комедии и романтики. Через диалоги двух близких подруг Фостер рассказывает о том, как люди учатся жить дальше после предательства и потерь, сохраняя самоиронию и способность любить, — рассказали в Хабаровском краевом театре драмы.
Над формированием атмосферы будет трудиться художник-постановщик Наталья Павлова. Она создаст обстановку небольшого приморского города в Канаде для того, чтобы зрители смогли полноценно погрузиться в меланхоличную историю.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о подготовке Хабаровского музыкального театра к летней премьере спектакля «Восточный экспресс» по произведению Агаты Кристи.