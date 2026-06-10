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Хабаровский краевой театр драмы приглашает на премьеру мелодрамы «Луненберг»

Первые показы спектакля запланированы на 13 и 14 июня 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский краевой театр драмы приглашает жителей и гостей столицы региона на премьеру мелодрамы «Луненберг». Спектакль создан по пьесе небезызвестного канадского драматурга Нормана Фостера. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», его дебютные показы пройдут 13 и 14 июня этого года.

Режиссер Максим Кальсин отметил, что жанр произведения изменчив. Так, зрители сначала погрузятся в необычную комедию, а затем станут свидетелями серьезной драмы.

— Пьеса определяется как идеальная смесь тайны, комедии и романтики. Через диалоги двух близких подруг Фостер рассказывает о том, как люди учатся жить дальше после предательства и потерь, сохраняя самоиронию и способность любить, — рассказали в Хабаровском краевом театре драмы.

Над формированием атмосферы будет трудиться художник-постановщик Наталья Павлова. Она создаст обстановку небольшого приморского города в Канаде для того, чтобы зрители смогли полноценно погрузиться в меланхоличную историю.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о подготовке Хабаровского музыкального театра к летней премьере спектакля «Восточный экспресс» по произведению Агаты Кристи.

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