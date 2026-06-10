Замгенпрокурора утвердил обвинение хабаровскому топ-менеджеру РЖД за взятку в 14,8 млн

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Мельник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из подразделений в г. Хабаровске, выполняющих функции по строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «Российские железные дороги», и предпринимателя, сообщает прокуратура Хабаровского края.
«Экс-руководитель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Предпринимателю инкриминировано деяние, предусмотренное ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что в 2024 году руководитель структурного подразделения ОАО «РЖД» получил от предпринимателя, действовавшего в интересах юридического лица, выполняющего строительные работы на объектах Восточного полигона железных дорог, взятку в виде автомобиля «Lexus LX570», оплаты услуг личного водителя, акустической системы и санитарно-технических изделий премиум класса общей стоимостью 14,8 млн руб. за незаконные действия, общее покровительство и попустительство по службе.
С свою очередь должностное лицо за незаконное вознаграждение давало незаконные указания подчиненным работникам о приеме и оплате работ, не предусмотренных проектом, непринятии мер материальной ответственности в отношении организации-исполнителя за нарушение договорных обязательств, что причинило ОАО «Российские железные дороги» материальный ущерб в размере 1,2 млрд рублей.
Для исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 190 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено Бабушкинским районным судом г. Москвы.