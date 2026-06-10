Замгенпрокурора утвердил обвинение хабаровскому топ-менеджеру РЖД за взятку в 14,8 млн

Расследованием установлено, что в 2024 году руководитель структурного подразделения ОАО «РЖД» получил от предпринимателя, действовавшего в интересах юридического лица, выполняющего строительные работы на объектах Восточного полигона железных дорог, взятку в виде автомобиля «Lexus LX570», оплаты услуг личного водителя, акустической системы и санитарно-технических изделий премиум класса общей стоимостью 14,8 млн руб. за незаконные действия, общее покровительство и попустительство по службе.