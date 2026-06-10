Судоводителей во Владивостоке привлекли к ответственности после рейдов транспортной прокуратуры

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала выездные рейды по акватории морского порта Владивосток. Цель мероприятий — предупреждение и пресечение незаконных перевозок пассажиров водным транспортом, включая экскурсионные поездки, а также нелегальной сдачи маломерных судов в аренду отдыхающим, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Обследованы места массового отдыха граждан на водных объектах, включая бухты Новик, Труда, Безымянная. Осмотрены маломерные суда, проверено наличие на них судовых документов, спасательных средств, выполнение нормативов пассажировместимости. С членами экипажей проведены беседы о необходимости неукоснительного соблюдения обязательных требований», — говорится в сообщении.
По итогам рейдов судоводители привлечены к административной ответственности по статье 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Совместные рейдовые мероприятия будут продолжены.