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Судоводителей во Владивостоке привлекли к ответственности после рейдов транспортной прокуратуры

Рейды прошли в местах массового отдыха граждан, включая бухты Новик, Труда и Безымянная.

Источник: PrimaMedia.ru

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала выездные рейды по акватории морского порта Владивосток. Цель мероприятий — предупреждение и пресечение незаконных перевозок пассажиров водным транспортом, включая экскурсионные поездки, а также нелегальной сдачи маломерных судов в аренду отдыхающим, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Обследованы места массового отдыха граждан на водных объектах, включая бухты Новик, Труда, Безымянная. Осмотрены маломерные суда, проверено наличие на них судовых документов, спасательных средств, выполнение нормативов пассажировместимости. С членами экипажей проведены беседы о необходимости неукоснительного соблюдения обязательных требований», — говорится в сообщении.

По итогам рейдов судоводители привлечены к административной ответственности по статье 11.8 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Совместные рейдовые мероприятия будут продолжены.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте совместно с Приморской транспортной прокуратурой и ГИМС МЧС провели профилактический рейд в акватории Амурского залива и у острова Русский.

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