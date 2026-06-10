«Дюла-тур»: Китай, Турция, Европа и география большого пути

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В спецпроекте к 33-летию «Дюла-тур» НИА рассказывает не только историю одной компании, но и историю того, как менялась туристическая культура Красноярска. В первой части мы говорили о начале 90-х, производственно-коммерческой фирме «Дюла» и решении Владимира Демидова сделать ставку на туризм. Во второй — о первом прямом чартере в Таиланд, который в 1994 году стал для города настоящим выходом к большой международной карте. Третья часть — о том, как эта карта расширялась: от первых азиатских маршрутов до Турции, Европы, Китая, Вьетнама и нового интереса красноярцев к сложным индивидуальным путешествиям.
Туристическая история «Дюла-тур» — это не только Таиланд. Это география, которая постепенно росла вместе с запросами красноярцев, возможностями авиации, мировой повесткой и переменами в самой культуре отдыха.
После первых чартеров стало ясно: региональному рынку нужны прямые направления. Турист хочет лететь удобнее, быстрее, без лишних пересадок. Особенно если речь идет о семьях с детьми, больших группах, людях, которые не привыкли к сложным международным маршрутам. Прямой рейс для Сибири всегда был не роскошью, а качеством жизни.
«Дюла-тур» начинала с Таиланда, но затем работала с разными зарубежными направлениями. Были чартеры в Израиль, Черногорию, Болгарию. Позже важным направлением стала Турция. По словам Владимира Демидова, активная работа с Турцией началась примерно в 2007—2008 годах и продолжалась около десяти лет. Сначала летали на небольших самолетах, затем использовали более крупные воздушные суда. Турция быстро стала понятной и востребованной: море, сервис, система «все включено», удобство для семей, большой выбор отелей.
Но туризм никогда не существует отдельно от мира. Он одним из первых реагирует на любые кризисы: природные катастрофы, эпидемии, теракты, политические конфликты, изменения в воздушном сообщении. Цунами в Таиланде, птичий грипп, события в Египте, напряженность на Ближнем Востоке — каждый такой эпизод меняет туристические потоки. Люди начинают спрашивать не только «где теплее» или «где дешевле», но и «где спокойнее».
Владимир Демидов отмечает важную закономерность: российские туристы часто возвращаются на направления быстрее европейцев. Там, где европейский рынок может ждать год, россияне начинают ехать раньше. В этом есть и привычка к неопределенности, и особый туристический темперамент, и желание не отказываться от отдыха, если страна остается доступной.
Китай в истории «Дюла-тур» занимает особое место. Долгое время он был достаточно консервативным направлением. Чартеры, если и появлялись, были в основном связаны с Хайнанем. Но со временем Китай стал гораздо шире, чем пляжный отдых. Сегодня из Красноярска выполняются прямые рейсы в Пекин, Харбин, Хайнань, Шанхай и Гуанчжоу. Такого набора направлений прежде не было.
Это говорит о смене самой структуры спроса. В Пекин, Шанхай или Гуанчжоу летят не только за морем. Это деловые поездки, культурный интерес, образовательные маршруты, выставки, торговля, городские путешествия. Китай стал для красноярцев не только курортом, но и пространством возможностей.
Параллельно усилился Вьетнам. Для Сибири он оказался логичным конкурентом Турции: географически направление удобно для Красноярска, Новосибирска, Иркутска, а курортная инфраструктура развивается быстро. При этом Вьетнам не просто заменяет привычные направления, а формирует собственный образ: теплое море, азиатская кухня, длинные пляжи, насыщенная городская среда, ощущение другого культурного ритма.
Сегодня Юго-Восточная Азия переживает новый подъем. Таиланд, Вьетнам, Хайнань снова становятся для сибиряков особенно привлекательными. Причины разные: сезонность уже не так жестко определяет выбор, люди научились ездить в Таиланд даже летом, а мировая нестабильность заставляет туристов внимательнее выбирать безопасные и предсказуемые маршруты.
Но современный турист стал сложнее. Он уже не ограничивается пакетным отдыхом. Все больше людей выбирают индивидуальные маршруты. Через Пекин летят в Японию. На Пхукете берут короткую поездку в Малайзию или Сингапур. Интересуются цветением сакуры, городскими маршрутами, гастрономией, музеями, природными парками.
Япония, по словам Владимира Демидова, за последние два года стала особенно заметным направлением. Прямого рейса из Красноярска нет, но люди летят через Пекин. Они знают, когда цветет сакура, заранее планируют поездку, ищут не просто отдых, а впечатление, которое невозможно заменить стандартным пляжным туром.
Так менялась география «Дюла-тур». Сначала компания учила красноярцев летать в Таиланд. Потом развивала чартерные программы и прямые рейсы. Потом адаптировалась к приходу федеральных операторов, которые начали формировать массовый зарубежный продукт. Сейчас «Дюла-тур» работает как турагент по зарубежному туризму и как оператор по внутренним направлениям, сохраняя главное преимущество — опыт, накопленный за 33 года.
Этот опыт особенно ценен потому, что туристический рынок беспощаден к тем, кто не умеет меняться. За три десятилетия с рынка ушло множество крупных компаний — московских, петербургских, федеральных, казавшихся почти вечными. «Дюла-тур» осталась. Сохранила имя, клиентов, профессиональную память, внутреннюю устойчивость.
В большом бизнесе это называется репутацией. В человеческом измерении — доверием. Когда компания работает 33 года, она становится не только участником рынка. Она становится частью биографии города. Кто-то впервые полетел с ней в Таиланд. Кто-то купил через нее билет. Кто-то отправил родителей в санаторий. Кто-то привез детей на Бузим. Кто-то когда-то стоял в очереди за визой, а теперь выбирает маршрут в Японию.
Так складывается география большого пути: Китай, Турция, Европа, Юго-Восточная Азия, Россия, Сибирь. Но в центре этой карты остается Красноярск — город, из которого «Дюла-тур» всегда смотрела на мир не как на далекую витрину, а как на пространство, куда можно и нужно везти своих людей.