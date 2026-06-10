«Дюла-тур»: Китай, Турция, Европа и география большого пути

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В спецпроекте к 33-летию «Дюла-тур» НИА рассказывает не только историю одной компании, но и историю того, как менялась туристическая культура Красноярска. В первой части мы говорили о начале 90-х, производственно-коммерческой фирме «Дюла» и решении Владимира Демидова сделать ставку на туризм. Во второй — о первом прямом чартере в Таиланд, который в 1994 году стал для города настоящим выходом к большой международной карте. Третья часть — о том, как эта карта расширялась: от первых азиатских маршрутов до Турции, Европы, Китая, Вьетнама и нового интереса красноярцев к сложным индивидуальным путешествиям.