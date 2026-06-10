В центре Омска с 10 июня начнут перекрывать улицы

Под изменения попадают маршруты № 25, 34, 62, 73, 94, 343Н и троллейбус № 8. Автобусы и троллейбусы поедут в объезд по соседним улицам с временными остановками. Самые серьёзные ограничения введут 12 июня с 11:30 до 13:00 — перекроют Ленина от Партизанской до Лермонтова, Юбилейный мост и прилегающие улицы.