В центре Омска с 10 июня начнут перекрывать улицы

Ограничения движения начнут действовать в центре Омска с полудня 10 июня в связи с подготовкой ко Дню России, об этом напомнили в департаменте транспорта администрации города.
Под изменения попадают маршруты № 25, 34, 62, 73, 94, 343Н и троллейбус № 8. Автобусы и троллейбусы поедут в объезд по соседним улицам с временными остановками. Самые серьёзные ограничения введут 12 июня с 11:30 до 13:00 — перекроют Ленина от Партизанской до Лермонтова, Юбилейный мост и прилегающие улицы.
Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда и быть внимательными к временным знакам.
Ранее мы рассказывали, какие именно маршруты изменят схему движения и на каких участках ограничат проезд.