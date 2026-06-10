Мэр Руслан Болотов поздравил иркутянок, чьи дети появились на свет в день 365-летия города

Информацию о каждом родившемся 6 июня малыше транслировали во время акции «Я иркутянин», которая проходила на острове Юность. Всем новорожденным мэр Руслан Болотов поручил подготовить памятные подарки.
Вчера глава областного центра вместе с сотрудниками администрации и депутатом Думы города Алексеем Савельевым посетил родильный дом медсанчасти ИАПО, чтобы поздравить женщин, которые стали мамами в юбилейный для города день. Руслан Болотов встретился с тремя из них, вручил им цветы и подарки.
«Дорогие мамы, хочу поздравить вас с радостным событием! Символично, что ваш личный праздник совпал с Днем города. Появление на свет ребенка — значимое событие не только для вашей семьи, но и для всей столицы Прибайкалья. Когда рождаются дети, значит, город живет, продолжается его история. Подрастающее поколение — это будущее нашего Иркутска, региона, страны. Хочется верить, что когда ваши дети подрастут, то будут с гордостью говорить: “Я — иркутянин!”», — сказал Руслан Болотов.
Екатерина Кладова впервые стала мамой.
«Мы назвали сына Степаном — это имя прадеда мужа, сильного, мудрого человека, прошедшего войну. Мне кажется, это накладывает ответственность: такой ребенок должен сделать для города что-то важное, оставить след», — рассказала Екатерина Кладова.
Елена Бабич родила второго ребенка — сына Максима.
«Я — коренная иркутянка, и для меня символично, что сын родился в день рождения города. Теперь у нас появился настоящий юбилейный ребенок. Все быстро и легко прошло. Отдельное спасибо врачам: они были рядом, подбадривали, следили за каждым шагом. Такая забота дорогого стоит. Дома у меня уже подрастает старший, и он очень ждал брата. Думаю, Максим вырастет сильным, с характером нашего города», — сказала Елена Бабич.
Алена Демина родила третьего ребенка — дочь. Вес новорожденной составил 4 килограмма 340 граммов.
«Домашние мне говорили: вдруг родишь именно 6 июня, в красивую дату. Так и случилось. Свекор заметил, что дочка родилась в день рождения Александра Пушкина, и пошутил, что в семье появилась будущая поэтесса. Посмотрим, как выйдет. Главное, чтобы она выросла доброй, здоровой и счастливой, а мы будем любить и воспитывать», — поделилась Алена Демина.
Первый заместитель мэра Иркутска Светлана Колотовкина и исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре Нина Перфильева посетили городской перинатальный центр, чтобы вручить подарки мамам, чьи малыши появились на свет в юбилей города. В этот день здесь родили 15 иркутянок.
«Когда готовили празднование 365-летия города, пообещали, что каждый ребенок, который родится 6 июня, получит от нас памятный подарок. Ваши дети, сами того не зная, уже участвовали в акции: роддома Иркутска передавали информацию, и мы размещали ее на экране. Все иркутяне, которые были на празднике, видели, сколько ребятишек появилось на свет в юбилейный день. Пусть этот подарок радует вас, и вы помните: ваш малыш родился не просто в красивую дату, а в день рождения любимого города. А значит, он уже стал частичкой его истории», — сказала Светлана Колотовкина.
Также подарки будут переданы малышам, родившимся 6 июня в перинатальном центре областной клинической больницы, сообщает пресс-служба мэрии.