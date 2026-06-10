Мэр Руслан Болотов поздравил иркутянок, чьи дети появились на свет в день 365-летия города

«Когда готовили празднование 365-летия города, пообещали, что каждый ребенок, который родится 6 июня, получит от нас памятный подарок. Ваши дети, сами того не зная, уже участвовали в акции: роддома Иркутска передавали информацию, и мы размещали ее на экране. Все иркутяне, которые были на празднике, видели, сколько ребятишек появилось на свет в юбилейный день. Пусть этот подарок радует вас, и вы помните: ваш малыш родился не просто в красивую дату, а в день рождения любимого города. А значит, он уже стал частичкой его истории», — сказала Светлана Колотовкина.