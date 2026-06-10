Четверым кемеровчанам жительница Красноярского края отдала 2,4 млн рублей

Жительница села Покатеево Красноярского края через реальных посредников передала интернет-мошенникам 2,4 млн рублей. 48-летнюю женщину аферисты долгое время держали в напряжении, утверждая, что доступ к ее счетам получили представители недружественных стран и она может стать их спонсором. В результате пострадавшая по кодовому слову отдала 2,4 млн рублей четверым молодым мужчинам, специально приехавшим за деньгами из Кемеровской области. Сотрудники полиции из Абанского округа задержали этих пособников мошенников. Самый старший среди них (2002 г. р.) уже был судим за имущественные преступления. Еще двое курьеров 2008 г. р., четвертый — 2006-го. Задержанные рассказали, что в Абанский округ Красноярского края из Кемеровской области они приехали по заданию дистанционного куратора. Деньги перечислили на указанный счет. Возбуждено уголовное дело о крупном групповом мошенничестве.