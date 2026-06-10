В России ущерб от борьбы с туберкулезом в 2025 году составил 134,5 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ущерб от борьбы с социально значимыми инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты В и С) в России в 2025 году составил 511,3 млрд рублей, из них 134,5 млрд пришлись на долю туберкулеза. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«Прямые медицинские затраты бюджета на борьбу с этими инфекционными болезнями в 2025 году по оценкам составили 262,0 млрд руб. Объемы финансирования мер по борьбе с туберкулезом в 2025 году, согласно оценочным данным, составили 134,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.
В документе также уточняется, что при проведении оценки были учтены прямые затраты федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по массовому обследованию населения, проведению профилактических, противоэпидемических мероприятий и оказанию медицинской помощи россиянам, страдающим туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С, включая всех больных, живущих с указанными инфекционными заболеваниями, в 2025 году.