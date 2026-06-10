В России ущерб от борьбы с туберкулезом в 2025 году составил 134,5 млрд рублей

В документе также уточняется, что при проведении оценки были учтены прямые затраты федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по массовому обследованию населения, проведению профилактических, противоэпидемических мероприятий и оказанию медицинской помощи россиянам, страдающим туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С, включая всех больных, живущих с указанными инфекционными заболеваниями, в 2025 году.