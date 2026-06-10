Красноярские мужчины активнее женщин пользуются музыкальными нейросетями

Россияне всё активнее используют нейросети для создания музыки и обработки голоса, подсчитала Yota.
С начала 2026 года трафик на такие сервисы вырос более чем на 20%, а время, которое пользователи проводят в них, увеличилось на 45%. Относительно мая прошлого года показатель вырос почти на четверть. Такие данные получили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.
Популярность ИИ-музыки растет вместе с интересом к нейрокаверам — перепевкам известных песен синтезированными голосами разных артистов. Один из ярких примеров — кавер на «Седую ночь» голосом Канье Уэста, который собрал 29 млн прослушиваний в Shazam.
У жителей Красноярского края самым популярным сервисом для генерации музыки остается Suno — на него приходится 69% онлайн-данных и 93% всего времени, которое пользователи проводят в музыкальных нейросетях.
На втором месте — Moises.ai, который помогает разделить любой аудио- или видеофайл на отдельные дорожки — вокал, бас, ударные, гитара. На него приходится 26% трафика.
Замыкает тройку сервис Vocal Remover, который помогает выделять вокал из треков для дальнейшего его использования в каверах, с долей около 5%.
Основная аудитория музыкальных нейросетей в регионе — красноярцы 26−45 лет: на них приходится около половины всего трафика и времени использования. Еще около 18% активности обеспечивают пользователи 46−55 лет. Однако самый заметный рост вовлеченности демонстрируют россияне старше 56 лет. Несмотря на относительно небольшую долю трафика (8%), их прирост на музыкальных сервисах составил 13% год к году.
Молодежь 14−25 лет занимает сравнительно небольшую долю по трафику (2%), но именно она чаще задает вирусные тренды. Интерес к Covers.ai среди этой аудитории в апреле 2026 года оказался почти в 2,8 раза выше, чем годом ранее.
Красноярские мужчины используют музыкальные нейросети заметно активнее женщин. Их доля среди пользователей составляет 58%, на них приходится по 61% трафика и общего времени в сервисах.
Лидером по объему трафика на AI-музыкальные сервисы оказалась Москва — 24%. На втором месте Новосибирск (6%), на третьем — Санкт-Петербург (4%). В пятерку также вошли Пермь и Самара (по 3%). Далее следуют Екатеринбург, Челябинск и Владивосток — каждый с долей около 2%.