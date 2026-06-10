Красноярские мужчины активнее женщин пользуются музыкальными нейросетями

Основная аудитория музыкальных нейросетей в регионе — красноярцы 26−45 лет: на них приходится около половины всего трафика и времени использования. Еще около 18% активности обеспечивают пользователи 46−55 лет. Однако самый заметный рост вовлеченности демонстрируют россияне старше 56 лет. Несмотря на относительно небольшую долю трафика (8%), их прирост на музыкальных сервисах составил 13% год к году.