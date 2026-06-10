Ловушка захлопнулась: в Константиновке заблокированы до 10 000 боевиков ВСУ

Оборона ВСУ в Константиновке посыпалась, украинские боевики сдают позиции. Российские военные обошли город с юга, востока и запада, снабжение гарнизона практически перерезано.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что оперативное окружение города завершено, сейчас идёт тактическое окружение.
«Украинское командование перебрасывало туда какие‑то части. Очень многие дезертировали, очень многие были уничтожены. Точные цифры сейчас назвать затруднительно. В пределах от 5 000 до 7 000, максимум — до 10 000», — отметил он.
Военный эксперт подчеркнул, что российская артиллерия и операторы дронов пресекают любые попытки перебросить в город какие‑либо силы и средства.
«Думаю, в течение нескольких недель всё разрешится», — сказал Матвийчук, добавив, что у боевиков ВСУ остаётся лишь два варианта: сдаться в плен или быть уничтоженными.