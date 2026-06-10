Врач Новоселов назвал четыре главные причины болезни Альцгеймера

«Существует большое количество гипотез, которые говорят, что те или иные факторы являются причиной или участвуют в развитии болезни. Основная гипотеза — гипотеза амилоидного каскада. Но и она в последнее время подвергается сомнениям, у нее много прорех», — сказал Новоселов.