Врач Новоселов назвал четыре главные причины болезни Альцгеймера

Врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что провоцирует развитие деменции и болезни Альцгеймера.
«Существует большое количество гипотез, которые говорят, что те или иные факторы являются причиной или участвуют в развитии болезни. Основная гипотеза — гипотеза амилоидного каскада. Но и она в последнее время подвергается сомнениям, у нее много прорех», — сказал Новоселов.
Гипотеза амилоидного каскада предполагает, что накопление особого белка — бета-амилоида (Aβ) — запускает цепочку патологических процессов в мозге, которые приводят к нейродегенерации и когнитивным нарушениям.
«Но есть в том числе и инфекционные теории. Некоторые считают болезнь Альцгеймера прионной болезнью, некоторые говорят об участии шаперонов. Есть гипотеза, связанная с вирусами герпеса. Поэтому сказать точно, что именно провоцирует развитие болезни, нельзя. Скорее всего, это полиэтиологическое заболевание, то есть, многопричинное», — подчеркнул Новоселов.
Болезнь Альцгеймера иногда называют прионной болезнью из-за некоторых сходств в механизмах развития патологических процессов. Прионы — это особые белки с аномальной структурой, которые могут «заставлять» нормальные белки в организме принимать ту же неправильную форму. Это приводит к образованию токсичных агрегатов, которые повреждают клетки мозга.
Также есть версия, что при болезни Альцгеймера шапероны играют двойственную роль: с одной стороны, они могут участвовать в борьбе с патологическими белками, с другой — их дисрегуляция связана с прогрессированием заболевания.
Кроме того, некоторые ученые связывают развитие болезни Альцгеймера с сахарным диабетом второго типа, сосудистыми и метаболическими нарушениями, внешними факторами, включая перенесенные черепно-мозговые травмы, хронический стресс и нарушения сна.
Ранее журнал Journal of Alzheimer s Disease опубликовал информацию о том, что в Китае зафиксировали самый ранний в истории верифицированный случай болезни Альцгеймера — диагноз был поставлен 19-летнему пациенту. Врачи предполагают, что причиной могли стать перенесённые инфекции, хронический недосып в подростковом возрасте или сбои в работе иммунной системы.