Двух красноярцев будут судить за карьер на сельхозугодьях

По версии следствия, в 2012 году мужчины основали компанию для выращивания сельхозпродукции. Спустя 12 лет они арендовали участок сельхозназначения под строительство теплиц, но вместо посадок устроили карьер и начали добывать песок и гравий на продажу. Ни лицензии, ни разрешений на недропользование у них не было.