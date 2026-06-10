Двух красноярцев будут судить за карьер на сельхозугодьях

В Емельяновском округе аграриев осудят за добычу песка и гравия на тепличных полях. Ущерб превысил 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как рассказали в ведомстве, завершено расследование уголовного дела в отношении двух родственников, которых обвиняют в краже полезных ископаемых под видом агробизнеса.
По версии следствия, в 2012 году мужчины основали компанию для выращивания сельхозпродукции. Спустя 12 лет они арендовали участок сельхозназначения под строительство теплиц, но вместо посадок устроили карьер и начали добывать песок и гравий на продажу. Ни лицензии, ни разрешений на недропользование у них не было.
Незаконный промысел пресекли оперативники УЭБиПК. Ущерб превысил 2,8 миллиона рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ направлено в суд.
Ранее мы сообщали, что красноярский коммерсант получил условный срок за аферу с землёй на 17 млн.