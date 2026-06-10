Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух красноярцев будут судить за карьер на сельхозугодьях

Аграрии арендовали землю под теплицы, а добывали песок и гравий.

В Емельяновском округе аграриев осудят за добычу песка и гравия на тепличных полях. Ущерб превысил 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, завершено расследование уголовного дела в отношении двух родственников, которых обвиняют в краже полезных ископаемых под видом агробизнеса.

По версии следствия, в 2012 году мужчины основали компанию для выращивания сельхозпродукции. Спустя 12 лет они арендовали участок сельхозназначения под строительство теплиц, но вместо посадок устроили карьер и начали добывать песок и гравий на продажу. Ни лицензии, ни разрешений на недропользование у них не было.

Незаконный промысел пресекли оперативники УЭБиПК. Ущерб превысил 2,8 миллиона рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ направлено в суд.

Ранее мы сообщали, что красноярский коммерсант получил условный срок за аферу с землёй на 17 млн.