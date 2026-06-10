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День молодежи отметят в Иркутске 27 июня

Иркутская область, НИА-Байкал — Праздник развернется на двух площадках: на площади Конституции и в региональном Доме молодежи на улице Декабрьских Событий, 102/1.

Источник: НИА Байкал

Для гостей подготовлены четыре тематических интерактивных пространства. Площадка «Молодость» станет главной сценой, где выступят артисты. В пространстве «Мечта» герои поделятся историями создания творческих проектов. «Гордость» объединит встречи с участниками специальной военной операции, спасателями, добровольцами, врачами, педагогами, работниками предприятий и спортсменами — людьми, которые служат примером силы и чести. Площадка «Единство» будет посвящена культуре, традициям и ценностям, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия event.minmol38.ru/youth_day2026.

Организаторами выступают Росмолодежь, Дирекция по организации молодежных форумов и программ, а также министерство по молодежной политике Иркутской области. Мероприятие проводится по национальному проекту «Молодежь и дети» и федеральной программе «Регион для молодых».