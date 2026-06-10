День молодежи отметят в Иркутске 27 июня

Для гостей подготовлены четыре тематических интерактивных пространства. Площадка «Молодость» станет главной сценой, где выступят артисты. В пространстве «Мечта» герои поделятся историями создания творческих проектов. «Гордость» объединит встречи с участниками специальной военной операции, спасателями, добровольцами, врачами, педагогами, работниками предприятий и спортсменами — людьми, которые служат примером силы и чести. Площадка «Единство» будет посвящена культуре, традициям и ценностям, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте мероприятия event.minmol38.ru/youth_day2026.
Организаторами выступают Росмолодежь, Дирекция по организации молодежных форумов и программ, а также министерство по молодежной политике Иркутской области. Мероприятие проводится по национальному проекту «Молодежь и дети» и федеральной программе «Регион для молодых».