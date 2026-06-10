Врач Мликова рассказала, чего не стоит делать при отравлении ребенка химией

Также отравление может проявиться в виде ожога слизистой рта или кожи, а в отсроченном периоде — интоксикационным синдромом, повышением температуры и усиленным слюноотделением. После обращения в больницу врач проводит контрольное обследование, в том числе на пятые сутки после инцидента, чтобы отследить динамику поражения и своевременно скорректировать лечение.