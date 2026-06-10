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Месси вышел на поле впервые после травмы и забил гол в товарищеском матче

Сборная Аргентины обыграла команду Исландии со счетом 3:0.

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Исландии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в США.

Забитыми мячами отметились Валентин Барко (8-я минута) и Лионель Месси (72, с пенальти) и Тьяго Альмада (86).

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Месси вышел на замену на 70-й минуте. Он впервые принял участие в матче после того, как получил травму во встрече Главной лиги футбола (MLS) между «Интер Майами» и «Филадельфией», который состоялся 25 мая. Капитан аргентинской сборной пропустил товарищескую игру с командой Гондураса (2:0).

Сборная Аргентины провела свой последний матч перед чемпионатом мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Аргентинцы, которые будут защищать чемпионский титул, сыграют в одной группе с командами Австрии, Алжира и Иордании.

Также в ночь на среду свои матчи провели еще три участника предстоящего мирового первенства. Сборные Саудовской Аравии и Сенегала сыграли вничью со счетом 0:0, а команда Ирака уступила не отобравшимся на турнир венесуэльцам (0:2).

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