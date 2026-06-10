Месси вышел на поле впервые после травмы и забил гол в товарищеском матче

Сборная Аргентины провела свой последний матч перед чемпионатом мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Аргентинцы, которые будут защищать чемпионский титул, сыграют в одной группе с командами Австрии, Алжира и Иордании.