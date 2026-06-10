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В Госдуме предложили ввести единые правила сокращения рабочего дня в жару

По мнению вице-спикера Бориса Чернышова, особое внимание необходимо уделить работникам строительства, транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства и других отраслей, где значительная часть работы проходит на открытом воздухе.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Единые правила сокращения рабочего дня в периоды аномальной жары необходимо установить в РФ. При температуре на рабочем месте выше 28,5 градуса продолжительность работы может быть уменьшена на один час, выше 29 градусов — на два часа, заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Он напомнил, что впервые выступил с такой инициативой в 2023 году. По мнению депутата, на фоне участившихся периодов аномальной жары вопрос условий труда давно «перестал быть сезонным и требует системного решения».

«Предлагаю установить понятный и единый для всей страны подход: при температуре воздуха на рабочем месте свыше 28,5 градуса рабочий день сокращать на один час, свыше 29 градусов — на два часа, а при дальнейшем повышении температуры — увеличивать продолжительность такого сокращения», — сказал Чернышов.

По его словам, особое внимание необходимо уделить работникам строительства, транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства и других отраслей, где значительная часть работы проходит на открытом воздухе. В условиях экстремальной жары возрастают риски ухудшения самочувствия, тепловых ударов и производственного травматизма, отметил депутат.

Чернышов также считает необходимым активнее применять гибкие графики работы, переносить наиболее интенсивные нагрузки на утренние и вечерние часы, увеличивать количество технологических перерывов и обеспечивать работников питьевой водой.

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