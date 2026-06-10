В Госдуме предложили ввести единые правила сокращения рабочего дня в жару

«Предлагаю установить понятный и единый для всей страны подход: при температуре воздуха на рабочем месте свыше 28,5 градуса рабочий день сокращать на один час, свыше 29 градусов — на два часа, а при дальнейшем повышении температуры — увеличивать продолжительность такого сокращения», — сказал Чернышов.