Дмитрий Демешин призвал повысить доступность культуры для жителей глубинки

Так, сейчас в небольших населенных пунктах региона ежегодно проводится более 350 выездных мероприятий в рамках проекта «Культурные гастроли». В села и небольшие города приезжают творческие коллективы, в том числе и артисты краевого музыкального театра. По словам Дмитрия Демешина, этого недостаточно. Губернатор поручил министру культуры региона увеличить количество таких выездных гастролей, чтобы жители глубинки тоже могли с интересом проводить досуг. Также в Хабаровском крае ведется модернизация инфраструктуры учреждений культуры. В частности, сейчас проводится ремонт в девяти подобных объектах, а параллельно с этим краевые власти ускоряют строительство типовых Домов культуры в муниципалитетах. Есть в регионе и знаковые проекты, такие как новый корпус Дальневосточного художественного музея, новое здание краевого музыкального театра, краевая детская школа искусств и «Дом артиста». Еще Дмитрий Демешин сообщил, что в Хабаровском крае состоится детско-юношеский фестиваль патриотической песни. Прием заявок от желающих поучаствовать открыт до 1 июля. Уже 10 сентября лучшие молодые исполнители смогут выступить на масштабном гала-концерте.