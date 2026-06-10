Капитан «Авангарда» подарил сыну квадроцикл на день рождения

«Я понимаю, что это не самая безопасная вещь для ребенка, но будет кататься со мной, потихонечку изучать. Там можно заглушить скорость, чтоб он быстро не ехал, и выезжать он будет только со мной, только в шлеме», — подчеркнул капитан омичей.