В Пермском крае введен режим «Ракетная опасность»

В 7.27 утра 10 июня на территории Пермского края введен режим повышенной готовности «Ракетная опасность». Все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности для реагирования на возможные инциденты.
Для получения экстренной помощи следует обращаться по единому номеру вызова спецслужб — 112.
Жителям рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности, аналогичные действиям при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов: находясь в здании, необходимо немедленно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом категорически запрещено.
Если вы находитесь дома, укройтесь во внутренней комнате без окон. Плотно закройте окна и шторы. Заранее подготовьте «тревожный набор», включающий запас воды, еды, необходимые лекарства, фонарик и документы.
Оказавшись на улице, постарайтесь как можно быстрее зайти в ближайшее капитальное строение или подземный переход, избегая открытых пространств.
Гражданам рекомендуется следить за официальными оповещениями от МЧС России.