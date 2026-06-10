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В Пермском крае введен режим «Ракетная опасность»

Все оперативные службы находятся в полной готовности.

Источник: Комсомольская правда

В 7.27 утра 10 июня на территории Пермского края введен режим повышенной готовности «Ракетная опасность». Все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности для реагирования на возможные инциденты.

Для получения экстренной помощи следует обращаться по единому номеру вызова спецслужб — 112.

Жителям рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности, аналогичные действиям при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов: находясь в здании, необходимо немедленно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом категорически запрещено.

Если вы находитесь дома, укройтесь во внутренней комнате без окон. Плотно закройте окна и шторы. Заранее подготовьте «тревожный набор», включающий запас воды, еды, необходимые лекарства, фонарик и документы.

Оказавшись на улице, постарайтесь как можно быстрее зайти в ближайшее капитальное строение или подземный переход, избегая открытых пространств.

Гражданам рекомендуется следить за официальными оповещениями от МЧС России.

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