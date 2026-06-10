В Хабаровском крае с 1 июля повысят соцвыплаты и пособия

В Хабаровском крае с 1 июля 2026 года проиндексируют региональные социальные выплаты и пособия. Они вырастут на 8,1%, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Повышение коснётся ежемесячного пособия на ребёнка, краевого материнского капитала, выплат опекунам и приёмным родителям. Также увеличится единовременная помощь при усыновлении детей-сирот.
На 8,1% поднимут и ежемесячную денежную выплату на проезд для пожилых жителей, ветеранов труда и тружеников тыла. Кроме того, индексация затронет компенсации расходов на ЖКУ для сельских специалистов.
Отдельное решение принято по студентам краевых учреждений образования. С 1 сентября 2026 года на 8,1% увеличат стипендиальный фонд.
Дмитрий Демешин также напомнил, что с 1 июля в регионе повысят зарплаты работникам бюджетной сферы. Таким образом, летняя индексация затронет сразу несколько категорий жителей края — семьи с детьми, пожилых людей, студентов, сельских специалистов и бюджетников.