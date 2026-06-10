Безопасность детей важнее всего: в Астане проходит профилактическая акция

«Безопасность детей — главная обязанность каждого родителя. Мы призываем всех родителей устанавливать на окна защитные замки, не оставлять детей без присмотра и не использовать москитные сетки в качестве средства безопасности. Минутная халатность может привести к невосполнимой трагедии».