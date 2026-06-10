Безопасность детей важнее всего: в Астане проходит профилактическая акция

В столице продолжается профилактическая работа, направленная на повышение безопасности детей в жилом секторе, передает DKNews.kz.
Особую актуальность эта проблема приобретает в теплое время года, когда окна в квартирах часто остаются открытыми.
Почему происходят трагедии.
По словам специалистов, большинство подобных случаев связано с несколькими факторами.
Среди основных причин:
отсутствие присмотра за детьми; ложное чувство безопасности из-за москитных сеток; отсутствие специальных защитных устройств на окнах; открытые окна в жаркую погоду.
Спасатели напоминают, что москитная сетка не способна выдержать вес ребенка и не может служить средством защиты.
В многодетных семьях устанавливают блокираторы.
Для профилактики несчастных случаев Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны организовал специальную акцию.
В рамках мероприятия в квартирах многодетных семей устанавливаются оконные блокираторы. Такие устройства ограничивают возможность самостоятельного открытия окна ребенком и помогают снизить риск падения с высоты.
По мнению специалистов, подобные меры позволяют существенно повысить уровень безопасности в семьях с маленькими детьми.
Спасатели обратились к родителям.
Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Арлен Буркитбай призвал родителей не пренебрегать элементарными правилами безопасности.
«Безопасность детей — главная обязанность каждого родителя. Мы призываем всех родителей устанавливать на окна защитные замки, не оставлять детей без присмотра и не использовать москитные сетки в качестве средства безопасности. Минутная халатность может привести к невосполнимой трагедии».
По его словам, именно внимательность взрослых остается главным фактором защиты детей от подобных происшествий.
Жители поддержали инициативу.
Участница акции Мансия Макаева рассказала, что такие меры особенно важны для семей, живущих на верхних этажах.
«Я живу на 15-м этаже. У меня двое внуков. Я очень рада, что устанавливают такие замки безопасности. Безопасность детей важнее всего. Верю, что подобные меры помогут предотвратить трагедию».
Женщина отметила, что подобные инициативы помогают родителям и родственникам чувствовать себя спокойнее.
Что это значит.
Летние каникулы традиционно считаются периодом повышенного риска для детей. Установка оконных блокираторов и проведение профилактических акций помогают снизить вероятность трагедий, однако ключевая ответственность по-прежнему остается за взрослыми. Спасатели напоминают: даже несколько минут без присмотра могут привести к серьезным последствиям.