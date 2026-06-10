Диетолог Поляков сказал, какие напитки нельзя пить в жару

Кроме того, по словам диетолога, даже напитки, которые традиционно воспринимаются как допустимые, могут ухудшить ситуацию. «Всё, что не вода, так или иначе повышает чувство жажды. Даже тот же самый чай или кофе за счёт содержания кофеина, теобромина и других компонентов могут приводить к дальнейшему обезвоживанию», — заключил специалист, подводя к главной мысли: утолять жажду летом нужно именно чистой водой.