Диетолог Поляков сказал, какие напитки нельзя пить в жару

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивном комментарии для aif.ru развеял распространённые заблуждения о напитках, которые многие ошибочно используют для борьбы с жаждой. Он подчеркнул, что целый ряд популярных продуктов на самом деле не спасают от обезвоживания, а, напротив, провоцируют ещё более сильную жажду.
«Точно не надо употреблять для утоления жажды сладкие газированные напитки. Это абсолютно бесполезное занятие, поскольку после выпитой баночки или бутылочки чего-то сладенького через короткий промежуток времени пить хочется ещё больше», — предостерёг Антон Поляков. По его словам, это же касается различных пакетированных соков, питьевых йогуртов и других подобных продуктов. В первую очередь они повышают чувство жажды за счёт сахара и различных консервантов.
Кроме того, по словам диетолога, даже напитки, которые традиционно воспринимаются как допустимые, могут ухудшить ситуацию. «Всё, что не вода, так или иначе повышает чувство жажды. Даже тот же самый чай или кофе за счёт содержания кофеина, теобромина и других компонентов могут приводить к дальнейшему обезвоживанию», — заключил специалист, подводя к главной мысли: утолять жажду летом нужно именно чистой водой.
Ранее Поляков назвал самую полезную минеральную воду.