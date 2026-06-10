Новый объект по обращению с ТКО появится в Эхирит-Булагатском районе в 2027—2028 годах

Данная площадка позволит улучшить в районе экологическую обстановку и повысить уровень утилизации ТКО в целом по региону. Также предполагается снижение объёма отходов, которые направляют на захоронение.



Ранее агентство рассказывало, что около 1 тысячи рабочих мест обеспечит экокластер по переработке отходов в Ангарске. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.

