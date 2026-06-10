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Новый объект по обращению с ТКО появится в Эхирит-Булагатском районе в 2027—2028 годах

Мощность утилизации составит до 8,4 млн тонны в год.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 июня. В Иркутской области в Эхирит‑Булагатском районе появится новый объект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в 2027—2028 годах. Строительство проведут на Байкальской природной территории (БПТ).

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, комплексный объект возведут в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». На строительство объекта направят 1,9 млрд рублей (из них 1,7 млрд выделят из федерального бюджета).

В будущем мощность обработки отходов составит до 24 тысяч тонн в год. По размещению — до 12 тысяч тонн отходов. Объём утилизации составит до 8,4 млн тонны в год.

Данная площадка позволит улучшить в районе экологическую обстановку и повысить уровень утилизации ТКО в целом по региону. Также предполагается снижение объёма отходов, которые направляют на захоронение.

Ранее агентство рассказывало, что около 1 тысячи рабочих мест обеспечит экокластер по переработке отходов в Ангарске. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.