Новый объект по обращению с ТКО появится в Эхирит-Булагатском районе в 2027—2028 годах

IrkutskMedia, 10 июня. В Иркутской области в Эхирит‑Булагатском районе появится новый объект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в 2027—2028 годах. Строительство проведут на Байкальской природной территории (БПТ).
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, комплексный объект возведут в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». На строительство объекта направят 1,9 млрд рублей (из них 1,7 млрд выделят из федерального бюджета).
В будущем мощность обработки отходов составит до 24 тысяч тонн в год. По размещению — до 12 тысяч тонн отходов. Объём утилизации составит до 8,4 млн тонны в год.
Данная площадка позволит улучшить в районе экологическую обстановку и повысить уровень утилизации ТКО в целом по региону. Также предполагается снижение объёма отходов, которые направляют на захоронение.
Ранее агентство рассказывало, что около 1 тысячи рабочих мест обеспечит экокластер по переработке отходов в Ангарске. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.