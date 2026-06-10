Российские авиакопании готовы возобновить рейсы на Ближний Восток

«Авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов на Ближний Восток. С 1 июня “Аэрофлот” возобновил рейсы в Дубай, с 1 июля думаем два раза в сутки туда летать. Частота у нас увеличилась», — сказал министр ТАСС на полях ПМЭФ.