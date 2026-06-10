В Красноярске наградили 35 Почетных доноров России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой больнице состоялась церемония вручения нагрудного знака «Почетный донор России». Государственную награду получили 35 жителей региона за многолетнюю регулярную сдачу крови и ее компонентов. Всего в этом году Почетными донорами в крае стали 68 человек.
Открыл церемонию главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин: «Красноярская краевая больница является самым большим потребителем донорской крови и ее компонентов среди всех больниц региона. Наши специалисты оказывают медицинскую помощь более 130 тысячам пациентов из Красноярска, Красноярского края, а также жителям соседних регионов — республики Тыва и Хакасии, Иркутской и Кемеровской областей, для которых мы получаем 5000 литров донорской крови и ее компонентов ежегодно. Как врач, я часто вижу, как донорская кровь дает людям второй шанс на жизнь. Ваше бескорыстие и готовность прийти на помощь незнакомому человеку вызывают восхищение. Спасибо!».
Среди награжденных — не только постоянные доноры, но и медицинские работники. В их числе фельдшеры скорой помощи и приемного отделения краевой больницы, сообщает пресс-служба минздрава.
Особое внимание на церемонии уделили семье доноров Кончиленко. Четыре члена семьи в сумме совершили 327 донаций крови и её компонентов. Родители Светлана и Юрий уже имеют звание Почетных доноров, а сейчас награду получил их сын Александр.
Отметим, нагрудный знак «Почетный донор России» является государственной наградой и вручается за безвозмездное и регулярное донорство крови и её компонентов.
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