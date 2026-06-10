В Красноярске наградили 35 Почетных доноров России

Открыл церемонию главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин: «Красноярская краевая больница является самым большим потребителем донорской крови и ее компонентов среди всех больниц региона. Наши специалисты оказывают медицинскую помощь более 130 тысячам пациентов из Красноярска, Красноярского края, а также жителям соседних регионов — республики Тыва и Хакасии, Иркутской и Кемеровской областей, для которых мы получаем 5000 литров донорской крови и ее компонентов ежегодно. Как врач, я часто вижу, как донорская кровь дает людям второй шанс на жизнь. Ваше бескорыстие и готовность прийти на помощь незнакомому человеку вызывают восхищение. Спасибо!».