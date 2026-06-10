Участники уличной банды в Хабаровске получили сроки за нападения

В Хабаровске осудили двух участников организованной группы, которая нападала на людей ради денег и телефонов. Приговор вынес Железнодорожный районный суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По данным суда, 31-летняя женщина и 20-летний молодой человек входили в группу, созданную для уличных нападений. С декабря 2024 года по январь 2025-го её участники напали на пять человек в Хабаровске. Жертв били, запугивали и забирали у них имущество.
Ранее hab.aif.ru подробно рассказывал о банде: участники группы называли себя «Березовские музыканты», общались в отдельном чате и выбирали тех, кто, по их расчёту, не сможет дать серьёзный отпор. Среди пострадавших были не только люди из уязвимой среды, но и обычные прохожие.
У каждого в группе была своя роль. Женщина была водителем: привозила соучастников к местам нападений и увозила после них. Молодой человек вместе с другими участниками искал жертв, применял силу, требовал деньги и забирал телефоны. В одном из эпизодов использовался гаечный ключ.
Общий ущерб по доказанным эпизодам превысил 44 тысячи рублей. В суде фигуранты признали вину частично, но отрицали участие именно в организованной преступной группе.
20-летнему участнику назначили пять лет колонии строгого режима. 31-летняя женщина, ранее уже судимая за имущественные преступления, получила восемь лет шесть месяцев колонии общего режима.