США завершили удары по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache

Ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. В свою очередь Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.