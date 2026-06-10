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США завершили удары по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache

Американские военные завершили нанесение ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache. Об этом во вторник, 9 июня, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Американские военные завершили нанесение ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache. Об этом во вторник, 9 июня, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении командования в соцсети X говорится, что силы CENTCOM 9 июня завершили нанесение ударов в порядке самообороны в соответствии с распоряжением верховного главнокомандующего. В ходе операции были поражены иранские объекты ПВО, наземные станции управления и радиолокационные станции наблюдения вблизи Ормузского пролива.

В CENTCOM подчеркнули, что эта операция была пропорциональным ответом на недавние атаки на американские силы и международные торговые суда, проходящие через региональные воды. Силы США сохраняют бдительность и готовы защищаться от необоснованной иранской агрессии.

Ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива утром 9 июня.

Ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм. В свою очередь Центральное командование ВС США заявило о перехвате иранских баллистических ракет и дронов, выпущенных в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива.

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