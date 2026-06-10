«Рассказывал увлеченно и ярко»: доктор филологических наук Алексей Ильичев скончался во Владивостоке

Выпускник ЛГУ начал карьеру в Дальневосточном государственном университете в 1985 году. Позже он работал в Санкт-Петербурге и руководил научно-организационным центром Всероссийского музея А. С. Пушкина. За свои труды исследователь получил престижную медаль Пушкина. Однако бывшим ученикам педагог запомнился не только глубокими знаниями древнерусской литературы, но и совершенно нетипичным для тех лет стилем: он приходил на лекции в джинсовом костюме, с кольцами, перстнями и серьгой в ухе.