В России предложили законодательно ограничить сроки отключения горячей воды летом

Ежегодное отключение горячего водоснабжения в России для подготовки к отопительному сезону может получить чёткие временные рамки. Сейчас на федеральном уровне этот срок не установлен, из-за чего жители могут оставаться без комфорта от десяти дней до месяца. Депутаты и эксперты настаивают на необходимости вернуть норматив, чтобы стимулировать коммунальщиков работать быстрее. Об этом «Парламентской газете» (18+) рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Отсутствие стимула к скорости.
По словам парламентария, до 2021 года действовала норма, ограничивавшая отсутствие горячей воды двумя неделями, однако впоследствии её отменили. Это создало правовой вакуум: граждане не могут защитить свои права в суде при затяжных отключениях, так как нет документа с конкретным нормативом.
«Считаю, что хотя бы на уровне СанПиНов надо вернуть четкую норму. В ее отсутствие у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонты», — заявила Светлана Разворотнева. Она готовит обращение в Роспотребнадзор с данной инициативой.
Технологии и региональные нормы.
Достаточный срок ремонта зависит от состояния сетей. В новых микрорайонах часто используют резервные каналы снабжения, позволяющие не отключать воду в первые пять лет эксплуатации. Также существует технология ремонта труб изнутри с помощью робота-диагноста, исключающая прекращение подачи ресурса.
Светлана Разворотнева считает правильным вернуться к норме в две недели. Для сравнения, в Москве внутренний регламент предписывает уложиться в десять дней, но даже там случаются задержки.
Проблема изношенных сетей и тарифов.
Депутат также затронула проблему высокого износа коммунальных сетей, который в некоторых районах достигает критических значений. Несмотря на запуск национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», темпы замены старых труб (около 1% в год) отстают от темпов их старения.
Связанно это, в том числе, с тарифной политикой. По мнению Светланы Разворотьевой, процесс модернизации должен быть увязан с формированием тарифов. Необходимо передать полномочия по управлению инфраструктурой и установке цен единому органу власти, чтобы инвестиции в ремонт напрямую влияли на тарифы, гарантируя конкретный результат для потребителей. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.