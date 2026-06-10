В России предложили законодательно ограничить сроки отключения горячей воды летом

Ежегодное отключение горячего водоснабжения в России для подготовки к отопительному сезону может получить чёткие временные рамки. Сейчас на федеральном уровне этот срок не установлен, из-за чего жители могут оставаться без комфорта от десяти дней до месяца. Депутаты и эксперты настаивают на необходимости вернуть норматив, чтобы стимулировать коммунальщиков работать быстрее. Об этом «Парламентской газете» (18+) рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.