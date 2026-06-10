Эти три слова нельзя говорить мошенникам

Эксперт объяснила, что из некоторых односложных ответов можно склеить цельные фразы. Затем такие предложения будут использоваться мошенниками для голосового подтверждения операций от имени жертвы. Легче всего построить удобные для аферистов фразы из слов «да», «подтверждаю» и «согласен». Их нельзя говорить во время диалога с предполагаемым мошенником, предупредила эксперт.