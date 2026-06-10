Провести лето на берегу Татарского пролива смогут юные жители Хабаровского края

— Центр «Сокол» в Советско-Гаванском районе призван формировать активную гражданскую позицию и патриотическое сознание молодежи, тут сочетают обучение с отдыхом на природе. В 1980—1990-х здесь действовал одноименный авиаклуб прапорщика Геннадия Шибирекова, который из небольшого кружка вырос в центр военно-патриотического воспитания, а затем — в военно-спортивный лагерь с парашютной, морской и туристической подготовкой, — рассказали в региональном комитете по делам молодежи и добавили, что сегодня «Сокол» — это пространство, где каждый раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в развитие родного края.