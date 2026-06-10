Провести лето на берегу Татарского пролива смогут юные жители Хабаровского края

Центр молодежного патриотического туризма «Сокол» примет отдыхающих в этой летней кампании. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», создали его в прошлом году на территории бывшего молодежного лагеря «Западный» на берегу Татарского пролива, а название выбрали в ходе народного голосования.
«Сокол» уже принимал гостей. Прошлым летом здесь организовали пилотные смены для «трудового десанта»: бойцы студенческих отрядов, участники «Движения Первых» участвовали в работах по благоустройству территории. Теперь же Центр готов полноценно принять гостей.
В этом году в центре «Сокол» пройдет пять тематических смен — спортивного, творческого, патриотического направлений. Участниками смен смогут стать ребята в возрасте от 10 до 17 лет.
— Центр «Сокол» в Советско-Гаванском районе призван формировать активную гражданскую позицию и патриотическое сознание молодежи, тут сочетают обучение с отдыхом на природе. В 1980—1990-х здесь действовал одноименный авиаклуб прапорщика Геннадия Шибирекова, который из небольшого кружка вырос в центр военно-патриотического воспитания, а затем — в военно-спортивный лагерь с парашютной, морской и туристической подготовкой, — рассказали в региональном комитете по делам молодежи и добавили, что сегодня «Сокол» — это пространство, где каждый раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в развитие родного края.
Отметим, что для размещения участников смен на территории центра установлены сафари-тенты — специальные палатки, выполненные из плотного материала и предназначенные для комфортного проживания на природе.
Всего же в этом году на территории края будут работать 407 детских лагерей. В рамках летней оздоровительной кампании отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 70 тысяч детей на сменах в загородных центрах и лагерях с дневным пребыванием.