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Военные РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Российские военнослужащие ликвидировали пункты управления беспилотниками украинских войск в Харьковской области, информирует Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты ударных дронов группировки войск «Север». Пункты управления БПЛА украинских войск выявила разведка.

«После проведения доразведки и определения мест, где размещались операторы дронов противника, был нанесён удар. Расчёты ударных FPV-дронов ликвидировали пункты управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что украинские войска используют строения и подвалы разрушенных домов для оборудования мест размещения расчётов БПЛА, пунктов управления беспилотниками, укрытий и складов.

«Подобные объекты успешно обнаруживаются разведчиками и в последующем ликвидируются с использованием ударных БПЛА», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

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