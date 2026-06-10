Военные РФ ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Российские военнослужащие ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли расчёты ударных дронов группировки войск «Север». Пункты управления БПЛА украинских войск выявила разведка.
«После проведения доразведки и определения мест, где размещались операторы дронов противника, был нанесён удар. Расчёты ударных FPV-дронов ликвидировали пункты управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что украинские войска используют строения и подвалы разрушенных домов для оборудования мест размещения расчётов БПЛА, пунктов управления беспилотниками, укрытий и складов.
«Подобные объекты успешно обнаруживаются разведчиками и в последующем ликвидируются с использованием ударных БПЛА», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.