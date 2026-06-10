Региональные социальные выплаты и пособия в Хабаровском крае проиндексируют на 8,1%

Такая индексация краевых выплат произойдет с 1 июля текущего года. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. В частности, будут повышены ежемесячное пособие на ребенка, краевой материнский капитал, выплаты опекунам и приемным родителям (в том числе единовременная помощь при усыновлении детей-сирот). Кроме того, повышение коснется ежемесячной денежной выплаты на проезд для пенсионеров, ветеранов труда и тружеников тыла, а также компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для сельских специалистов. Повысится с 1 сентября 2026 года на 8,1% и стипендиальный фонд для студентов местных учебных заведений. Добавим, что с 1 июля в Хабаровском также будет проиндексирован более чем на 12% размер заработной платы работников бюджетной сферы.