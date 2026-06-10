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В Омске из-за жары выросло потребление питьевой воды

Омский водоканал усилил работу оборудования, чтобы обеспечить город водой в период высоких температур.

Источник: Om1 Омск

С 3 июня городские очистные сооружения водоподготовки ежедневно подают в водопроводную сеть Омска более 400 тысяч кубометров питьевой воды. Рост потребления связан с жаркой погодой. Так, 7 июня в городскую сеть было подано 412 тысяч кубометров воды, а 8 июня — уже 430 тысяч кубометров.

Чтобы обеспечить омичей водой, специалисты «Водоканала» увеличили давление на Ленинской очистной водопроводной станции и дополнительно ввели в работу насосный агрегат. Диспетчеры и дежурный персонал круглосуточно контролируют и корректируют работу оборудования.

Кроме того, 8 июня компания направила автоцистерны для подвоза воды в Исилькуль, где помощь потребовалась социальным учреждениям.

В омском «Водоканале» напомнили, что качество питьевой воды проверяют каждый час. В лабораторном центре предприятия воду исследуют по 160 показателям. Для этого используют современное оборудование, включая атомно-эмиссионные спектрометры, хроматографы и хромато-масс-спектрометры. Всего парк приборов предприятия насчитывает более 700 единиц.