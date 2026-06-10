В Омске из-за жары выросло потребление питьевой воды

С 3 июня городские очистные сооружения водоподготовки ежедневно подают в водопроводную сеть Омска более 400 тысяч кубометров питьевой воды. Рост потребления связан с жаркой погодой. Так, 7 июня в городскую сеть было подано 412 тысяч кубометров воды, а 8 июня — уже 430 тысяч кубометров.