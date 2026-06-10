Фестивали, акции, флешмобы: как в Красноярске отметят День России

12 июня красноярцы вместе со всеми россиянами отпразднуют День России. В городе запланированы десятки мероприятий как накануне, так и в саму праздничную дату. «Движение Первых» уже запустило флешмоб «О России с любовью», организовало выставку «Рисуй, Россия!» и игру «Коды России». В рамках акции «Клумбы России» в арт-резиденции «Каменка» высадят цветы. В рамках акции «Мы — граждане России» юные красноярцы, достигшие успехов в учебе и спорте, получат свои первые паспорта в торжественной обстановке. Памятные медали вручат отличившимся курсантам и постовцам молодежного военно-спортивного центра «Патриот». В сам праздничный день на острове Татышев развернутся сразу два фестиваля: патриотический «Служу России!» и национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». Пройдет акция «Хоровод единства». Еще один фестиваль — народных игр состоится на Центральной набережной. Красноярцам предложат сыграть в классические дворовые игры: «Классики», «Цепи кованые», «Резиночка», «Городки», лапту и настольные игры. В парке им. 1 Мая пройдет летний фестиваль с интерактивными площадками, мастер-классами и ярмаркой мастеров. Активисты движения «Волонтёры Победы» раздадут ленты-триколоры и поделятся знаниями об истории праздника. Добавим, 10 июня в Красноярске откроется «Кубок защитников Отечества». Участниками станут более ста ветеранов СВО из разных регионов Сибири.