Заказчика стройки на острове Голодный в Волгограде оштрафовали на 100 тыс. рублей

— По результатам контрольных (надзорных) мероприятий, Управлением установлено, что МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» не представлена на экологическую экспертизу проектная документация на строительство объектов капитального строительства сооружений биологической очистки на о. Голодный, реализация указанной проектной документации произведена без положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также не направлено в федеральный орган государственного экологического надзора извещение о начале работ по строительству, — сообщили в природоохранном ведомстве.