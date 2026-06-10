В Ростове-на-Дону открылся IX Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2026»

9 июня в Ростовском театре драмы им. М. Горького стартовал Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2026». Здесь собрались ведущие российские эксперты, архитекторы, градостроители, реставраторы и представители власти — всего 150 человек из 67 городов страны. Мероприятие организовано Союзом архитекторов России и правительством Ростовской области.
На торжественной части фестиваля выступил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев:
«Мы благодарны Союзу архитекторов России за выбор Ростова площадкой фестиваля. Такое масштабное мероприятие проходит у нас впервые. Донской край богат объектами культурного наследия и памятниками археологии. Тема фестиваля — именно сохранение наследия. Возможно, ряд инициатив, которые сегодня будут озвучены, станут инициативами федерального уровня и будут предложены законодателям для изменения нормативной базы. Уверен, фестиваль “Архитектурное наследие” послужит новым импульсом для укрепления культуры бережного отношения к историческому наследию и повышения качества городской среды».
По словам Андрея Фатеева, сегодня область делает ставку на механизмы государственно-частного партнёрства. Так, в центре Ростова — больше 500 объектов культурного наследия, часть из них в аварийном состоянии. Ни один бюджет эту задачу не закроет, поэтому область готовит программу передачи инвесторам исторических зданий на льготных условиях — с обязательством их восстановить и сохранить охранный статус. Сегодня в регионе 31 объект уже размещён на федеральной платформе «Наследие» ДОМ.РФ для поиска инвесторов.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил важность сохранения наших ОКН:
«Сохранение культурного наследия — это живая нить, связывающая прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Комитет по культуре Госдумы видит в этой работе один из главных своих приоритетов. Мы постоянно совершенствуем законодательство, чтобы памятники не ветшали, а возвращались к жизни. Особенно это важно для Ростовской области, где огромное количество объектов культурного наследия. За прошедший год была проделана серьёзная совместная работа над поправками в федеральный закон об объектах культурного наследия, принятый ещё в 2002‑м. Наша цель — ускорить и упростить реставрационные процедуры, снять излишние бюрократические барьеры. И вот важнейший результат: 3 июня Совет Федерации одобрил эти поправки — и теперь документ находится на подписи у президента. Уверен, что его скорейшее вступление в силу придаст мощный импульс сохранению нашего архитектурного и градостроительного богатства».
Участников фестиваля ждут дискуссии, лекции и пешеходно-автобусные экскурсии по Ростову и станице Старочеркасской. Фестиваль включает конкурсную, деловую и выставочную программы. Особое место в программе занимает спецпроект «SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ». Он призван привлечь внимание к уникальным архитектурным и градостроительным памятникам историко-культурного наследия регионов России, нуждающимся в неотложных мерах по их спасению и сохранению, а также к объектам, которые уже удалось спасти благодаря усилиям общественности и специалистов.
Напомним, соглашение о проведении фестиваля 30 сентября 2025 года подписали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков. Глава региона отметил особую роль профессионального сообщества архитекторов в создании современного облика Ростова-на-Дону и других донских городов.
Об этом сообщил сайт правительства ДНР.