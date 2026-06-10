В Ростове-на-Дону открылся IX Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2026»

«Сохранение культурного наследия — это живая нить, связывающая прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Комитет по культуре Госдумы видит в этой работе один из главных своих приоритетов. Мы постоянно совершенствуем законодательство, чтобы памятники не ветшали, а возвращались к жизни. Особенно это важно для Ростовской области, где огромное количество объектов культурного наследия. За прошедший год была проделана серьёзная совместная работа над поправками в федеральный закон об объектах культурного наследия, принятый ещё в 2002‑м. Наша цель — ускорить и упростить реставрационные процедуры, снять излишние бюрократические барьеры. И вот важнейший результат: 3 июня Совет Федерации одобрил эти поправки — и теперь документ находится на подписи у президента. Уверен, что его скорейшее вступление в силу придаст мощный импульс сохранению нашего архитектурного и градостроительного богатства».