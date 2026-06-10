Ситуация в Константиновке для украинских формирований ухудшается с каждым часом. Российские военные продолжают зачистку города, обойдя его с юга, востока и запада. То, что еще неделю назад казалось линией обороны, сегодня превратилось в ловушку для тысяч боевиков.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что украинская группировка в Константиновке уже не контролирует ситуацию — ею управляют российские артиллеристы и операторы дронов.
Без шансов на подкрепление: артиллерия РФ не пускает.
Оставшийся в городе гарнизон ВСУ заперт без малейших надежд на подкрепление. Противник неоднократно пытался перебросить туда свежие силы и боеприпасы, но каждая такая попытка заканчивается одинаково — уничтожением техники и живой силы еще на подступах.
«Константиновка — это полностью простреливаемое нашими военными пространство. Оперативное окружение завершено, сейчас идёт тактическое окружение. Противник неоднократно пытался туда перебросить силы и средства. Наши беспилотники, наша артиллерия их разбивают», — уточнил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Военный эксперт подчеркивает: российская армия создала классический «котел», где у окруженных нет ни возможности прорваться, ни шанса получить помощь извне. Каждый метр простреливается, каждая дорога находится под прицелом.
Боевиков ВСУ ждут или плен, или уничтожение.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что несмотря на попытки украинского командования перебросить резервы, изменить ситуацию в Константиновке ВСУ не смогут.
«Украинское командование перебрасывало туда какие‑то части. Очень многие дезертировали, очень многие были уничтожены. Точные цифры сейчас назвать затруднительно. В пределах от 5 000 до 7 000, максимум — до 10 000», — отметил он.
Матвийчук уточнил, что ВСУ могут попытаться пойти на контрнаступление, но это им ничего не даст.
«Думаю, какие‑то попытки деблокирования будут производиться, но участь этого гарнизона решена. Он будет или уничтожен, или взят в плен. Думаю, в течение нескольких недель всё разрешится», — сказал он.
Сырский привез «черную метку» и попрощался.
Особый резонанс ситуации придает недавний визит на константиновское направление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Украинские военные восприняли его приезд как «чёрную метку» для всей группировки на этом участке передовой.
В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил истинную цель этого визита. По его мнению, Сырский приехал вовсе не для того, чтобы спасать положение, потому что оно безнадежно.
«Сырский явно приехал прощаться с константиновской группировкой, поражение которой неизбежно. Это осознаёт не только сам главнокомандующий ВСУ, но и его покровители на Западе. Изменить ситуацию он не может, но обязательно попробует создать благополучную медийную картину происходящих событий. Как свидетельствует практика, Сырский будет щедро раздавать награды. Привезли не менее нескольких ящиков различных медалей, которые сейчас обесценены и ровным счётом никому не нужны», — объяснил Иванников.
Для Константиновки начался обратный отсчет. Брошенный на смерть гарнизон ВСУ не получает из тыла никакой помощи. Оставшимся боевикам остается сделать выбор: погибнуть за режим или сдаться в плен, сохранив жизнь.