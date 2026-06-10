Котёл захлопнулся: 10 000 бойцов ВСУ заперли в Константиновке

«Сырский явно приехал прощаться с константиновской группировкой, поражение которой неизбежно. Это осознаёт не только сам главнокомандующий ВСУ, но и его покровители на Западе. Изменить ситуацию он не может, но обязательно попробует создать благополучную медийную картину происходящих событий. Как свидетельствует практика, Сырский будет щедро раздавать награды. Привезли не менее нескольких ящиков различных медалей, которые сейчас обесценены и ровным счётом никому не нужны», — объяснил Иванников.