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Трехмачтовый барк Bima Suci ВМС Индонезии прибыл во Владивосток

Парусник совершает поход через восемь стран и планирует преодолеть 16 тысяч морских миль за 124 дня.

Источник: Аргументы и факты

Индонезийское учебное парусное судно Bima Suci из зашло во Владивосток с неофициальным визитом в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Судно останется в порту до 13 июня. В программу визита включены встречи и культурные события: 12 июня курсанты Военно-морской академии Индонезии сыграют концерт духового оркестра на центральной площади Владивостока — в составе праздничной программы ко Дню России, как указано в сообщении ТОФ.

Поход парусника, помимо России, лежит через восемь стран: Шри-Ланка, Сингапур, Вьетнам, Китай, Республика Корея, Япония и Филиппины. Судно намерено преодолеть 16 тысяч морских миль за 124 дня. Оно вышло из индонезийского порта Сурабая 24 марта и прибыло во Владивосток на 78 день похода.

На борту — 79 курсантов Военно-морской академии Индонезии, которые проходят морскую практику. Их цель — освоить учебную программу и укрепить дружеские связи и морское сотрудничество между Индонезией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Судно Bima Suci построено в Испании в 2016 году, а первый рейс совершило в 2017 году. Это трехмачтовый барк с 26 парусами. В последний раз во Владивосток оно заходило в сентябре 2024 года.