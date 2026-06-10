Треть опрошенных россиянок не готовы встречаться с мужчиной без автомобиля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сервисов Mamba и «Сберавто» (текст есть у ТАСС). В опросе приняли участие более 2,5 респондентов.
«Лишь 21% готовы встречаться с мужчиной без авто, 46% надеются, что машина у него появится со временем, а еще 33% вовсе не рассматривают партнера без автомобиля», — говорится в тексте.
В то же время почти 80% мужчин признаются, что наличие автомобиля у женщины никак не влияет на их готовность познакомиться или построить отношения, поделились аналитики.
По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой (64%). Еще 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвезти в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% — с надежностью. Для части женщин наличие машины является синонимом успеха: каждая пятая (20%) воспринимает ее как показатель состоятельности партнера, а 17% — как признак статуса и амбиций. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе и романтики в образе автолюбительницы видят меньше. Для 44% мужчин наличие машины у женщины говорит в первую очередь о мобильности, для 33% — о практичности, а для 28% — о независимости. Уверенность в себе отметили 26%. Стиль, вкус, статус и амбиции — по 12% каждый.
Для более половины мужчин (55%) марка автомобиля девушки не играет никакой роли. Если же предпочтения есть, то чаще всего симпатия достается женщинам на практичных автомобилях без акцента на статусность (17%), японских авто и машинах премиальных марок (по 15%). Девушки на немецких автомобилях кажутся привлекательнее 7%, а спорткары, внедорожники и пикапы оказались в числе наименее популярных вариантов авто для женщин. Представительницы женского пола в этом вопросе оказались более конкретны. Так, 28% девушек отметили, что марка авто партнера для них не принципиальна. Остальные же имеют четкие предпочтения: премиальные автомобили (37%), японские марки (29%), большие внедорожники и пикапы (24%), немецкие марки (15%) и практичные автомобили (7%), сказано в исследовании.
Как показали данные опроса, женщины ценят спокойствие и уверенность за рулем (67%), вежливость к другим участникам дороги (36%) и аккуратное управление машиной (32%). Главными «красными флагами» для девушек оказались агрессивная манера вождения и перестроения «шашками», а также постоянное использование звукового сигнала и ругань за рулем. Мужчины тоже ценят спокойную манеру вождения (48%), а сильнее всего их раздражает телефон в руках за рулем (58%) и агрессия на дороге (42%).