Треть опрошенных россиянок не готовы встречаться с мужчиной без автомобиля

По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой (64%). Еще 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвезти в нужный момент. Кроме того, 22% связывают автомобиль с уверенностью в себе, а 18% — с надежностью. Для части женщин наличие машины является синонимом успеха: каждая пятая (20%) воспринимает ее как показатель состоятельности партнера, а 17% — как признак статуса и амбиций. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе и романтики в образе автолюбительницы видят меньше. Для 44% мужчин наличие машины у женщины говорит в первую очередь о мобильности, для 33% — о практичности, а для 28% — о независимости. Уверенность в себе отметили 26%. Стиль, вкус, статус и амбиции — по 12% каждый.