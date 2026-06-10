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Под Красноярском выявили нелегальные авиаперевозки туристов (видео)

В окрестностях Красноярска одна из фирм проводила прогулочные полеты на легкомоторном самолете, не имея на это разрешения.

В окрестностях Красноярска одна из фирм проводила прогулочные полеты на легкомоторном самолете, не имея на это разрешения.

Выполнение нелегальных авиаперевозок пассажиров выявили и пресекли сотрудники транспортной прокуратуры, полиции и Ространснадзора.

«На посадочной площадке “Вознесенка” (Березовский округ) установлен факт коммерческой перевозки пассажиров на легкомоторном самолете типа Cessna в отсутствие сертификата эксплуатанта», — сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время в Советский районный суд Красноярска направлен иск о запрете оказывать коммерческие услуги по перевозке пассажиров до получения соответствующего разрешительного документа.