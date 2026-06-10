Под Красноярском выявили нелегальные авиаперевозки туристов (видео)

В окрестностях Красноярска одна из фирм проводила прогулочные полеты на легкомоторном самолете, не имея на это разрешения.
Выполнение нелегальных авиаперевозок пассажиров выявили и пресекли сотрудники транспортной прокуратуры, полиции и Ространснадзора.
«На посадочной площадке “Вознесенка” (Березовский округ) установлен факт коммерческой перевозки пассажиров на легкомоторном самолете типа Cessna в отсутствие сертификата эксплуатанта», — сообщили в надзорном ведомстве.
В настоящее время в Советский районный суд Красноярска направлен иск о запрете оказывать коммерческие услуги по перевозке пассажиров до получения соответствующего разрешительного документа.