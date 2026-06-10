В Хабаровске в Гродековский музей передали тушу тигра, сбитого еще зимой

В Хабаровске представители ФГБУ «Заповедное Приамурье» передали тушу тигра Одыра, погибшего под колесами авто в декабре.
Больше полугода труп краснокнижного хищника хранился в рефрижераторе, пока велись переговоры между организациями. Наконец, дату назначили, и Одыра отправили в цех музейного таксидермиста. Тигра погрузили в прицеп и накрыли, чтобы не шокировать окружающих.
К его приезду у таксидермиста Анатолия Садового готовы эскизы будущего чучела. Ради Одыра ему на время пришлось отложить текущую работу над морской коровой.
— Сейчас его надо будет разморозить, снять шкуру, почистить, постирать, тогда уже поймем его состояние. Манекен из Москвы придет примерно через месяц, кости мы отдельно планируем — соберем скелет тигра. Через пару суток будет видно, очень надеемся, что удастся сделать чучело, — говорит таксидермист Гродековского музея Анатолий Садовой.
Одыр должен будет заменить в действующей экспозиции своего предшественника, установленного в музее еще в 1950-е. Тот тигр уже старенький, «подуставший». В музее рассчитывают, что он освежит выставку.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Получить новый экспонат музейщики даже не ожидали — все-таки краснокнижное животное.
— Для нас это уникальное событие. Конечно, судьба тигра трагична, но он появится в экспозиции. Теперь такие технологии, что позволяют сделать более естественные позы животных, обеспечить лучшую сохранность. Коллеги из «Заповедного Приамурья» показали нам фото и видео с ловушек, где был зафиксирован Одыр, чтобы наш таксидермист мог понять его характер, повадки и передать потом в чучеле. Это был крупный самец, умевший постоять за себя, но никогда не замеченный в набегах на населенные пункты, — рассказывает заместитель генерального директора музея им. Гродеково Нина Маркова.
Трехсоткилограммовую тушу занесли в здание несколько крепких мужчин. И.о. директора «Заповедного Приамурья» Иван Насонов показывает на тигре на последствия ударов автомобилей — у животного оторвана лопатка. Прежде чем с ним начнет работать таксидермист, хищнику предстоит последний смотр ветеринарной службы — специалисты должны дать свое заключение.
Место, где погиб Одыр, до сих пор вызывает тревогу у природозащитников. Автодорога проходит через земли заповедника, и на нее то и дело выскакивают дикие звери. Вечером 25 декабря на трассу выпрыгнул тигр, его тут же сбила машина, от удара отбросило на вторую, затем еще на одну. Всего в ДТП попали четыре автомобиля. Одыр погиб на месте.
— Размер вреда, причиненного Российской Федерации, в результате ДТП на территории государственного природного заказника федерального значения «Хехцирский, составляет 3 080 000 рублей, — уточнил заместитель директора ФГБУ “Заповедное Приамурье” в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.
Руководство заповедника написало обращение к федеральным дорожникам, чтобы в этом месте поставили освещение, а в перспективе предусмотрели строительство экодука либо крупного подземного перехода. Это поможет обеспечить безопасную миграцию животных.