В Хабаровске в Гродековский музей передали тушу тигра, сбитого еще зимой

— Для нас это уникальное событие. Конечно, судьба тигра трагична, но он появится в экспозиции. Теперь такие технологии, что позволяют сделать более естественные позы животных, обеспечить лучшую сохранность. Коллеги из «Заповедного Приамурья» показали нам фото и видео с ловушек, где был зафиксирован Одыр, чтобы наш таксидермист мог понять его характер, повадки и передать потом в чучеле. Это был крупный самец, умевший постоять за себя, но никогда не замеченный в набегах на населенные пункты, — рассказывает заместитель генерального директора музея им. Гродеково Нина Маркова.