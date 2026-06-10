Комсомольчанин «нашёл» 29 кг осетра и 11 ящиков черной икры на берегу Амура

В Хабаровском крае полиция изъяла у 33-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре крупную партию продукции осетровых пород. Мужчину задержали в рамках операции «Путина-2026», сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
По месту регистрации комсомольчанина оперативники нашли 23 фрагмента рыбы семейства осетровых общим весом 29 килограммов. Там же хранились 11 контейнеров с чёрной икрой по пол-литра каждый — всего 5,5 килограмма.
Как объяснил сам задержанный, на берегу Амура он якобы нашёл два мешка с рыбой и коробку с икрой, после чего решил отвезти «находку» домой и съесть. Версию о внезапно обнаруженном краснокнижном деликатесе, попахивающую вымыслом, теперь проверяют полицейские.
По факту незаконного оборота особо ценных водных биоресурсов возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — до четырёх лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Фрагменты рыбы и контейнеры с икрой изъяты и помещены на ответственное хранение. В полиции напоминают, что осетровые относятся к особо ценным видам, а истории о случайных находках на берегу не освобождают от проверки и возможной ответственности.