Комсомольчанин «нашёл» 29 кг осетра и 11 ящиков черной икры на берегу Амура

Как объяснил сам задержанный, на берегу Амура он якобы нашёл два мешка с рыбой и коробку с икрой, после чего решил отвезти «находку» домой и съесть. Версию о внезапно обнаруженном краснокнижном деликатесе, попахивающую вымыслом, теперь проверяют полицейские.