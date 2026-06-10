Почти 29 тысяч бюджетников получат прибавку зарплаты в Хабаровском крае с 1 июля

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал решение о дополнительной индексации доходов работников бюджетной сферы и получателей социальных пособий. Как сообщили в региональном министерстве финансов, изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года и затронут широкий круг жителей края.
В текущем году в краевом бюджете уже были заложены средства на повышение заработных плат для «указных» категорий бюджетников — педагогов, медиков, работников культуры, социальных учреждений и спортивных школ — в размере 12,5%. Для остальных сотрудников бюджетной сферы, включая пожарных, специалистов многофункциональных центров, центров занятости населения, ветеринарных служб и водителей, с января была проведена индексация на 5%.
Новое решение главы региона предусматривает дополнительное повышение фондов оплаты труда для второй группы специалистов еще на 7,1%. Таким образом, совокупная индексация для этих категорий по итогам года составит более 12%, что позволит выровнять темпы роста доходов разных групп бюджетников. Всего меры поддержки коснутся порядка 29 тысяч работников бюджетной сферы края.
Параллельно с 1 июля на 8,1% будут проиндексированы региональные социальные выплаты. Перечень получателей включает пенсионеров, получающих ежемесячную выплату на проезд, ветеранов труда и тружеников тыла, сельских жителей, которым положена компенсация расходов на ЖКХ, а также семьи с детьми — получатели пособий и краевого материнского капитала. Кроме того, повышение затронет выплаты опекунам и приемным семьям, воспитывающим детей-сирот.
«Как отмечал наш президент, рост зарплат напрямую зависит от производительности труда, эффективной организации производств. Поэтому в Хабаровском крае работаем над развитием экономики, совершенствуем меры поддержки, чтобы качество жизни людей росло», — прокомментировал свое решение Дмитрий Демешин.
С 1 сентября 2026 года на те же 8,1% будут дополнительно проиндексированы стипендиальные фонды краевых государственных профессиональных образовательных учреждений и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Хабаровского края. Как подчеркнули в правительстве региона, принятые меры являются частью системной работы по повышению реальных доходов граждан и выполнению социальных обязательств перед жителями края.