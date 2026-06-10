Почти 29 тысяч бюджетников получат прибавку зарплаты в Хабаровском крае с 1 июля

В текущем году в краевом бюджете уже были заложены средства на повышение заработных плат для «указных» категорий бюджетников — педагогов, медиков, работников культуры, социальных учреждений и спортивных школ — в размере 12,5%. Для остальных сотрудников бюджетной сферы, включая пожарных, специалистов многофункциональных центров, центров занятости населения, ветеринарных служб и водителей, с января была проведена индексация на 5%.