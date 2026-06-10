Ростовская детская железная дорога открывает двери в мир профессий для детей участников СВО

Для подростков из семей погибших участников СВО организовали познавательную профориентационную экскурсию на Ростовскую детскую железную дорогу. Инициаторами мероприятия выступили представители Ростовской региональной общественной организации содействия развитию региона и активисты ТОС «Единство» Ворошиловского района.
Юные ростовчане были тепло встречены замечательными педагогами и их профессионально подготовленными учениками. Дети из первых уст узнали о таких профессиях, как машинист, экскурсовод, начальник поезда, диспетчер и проводник. Ребята с восторгом слушали рассказы, задавали интересующие вопросы, а некоторым даже посчастливилось побывать в кабине машиниста. Час, проведенный на Детской железной дороге, пролетел как одно мгновение. Теперь ребята знают, что в России существует 26 таких уникальных образовательных центров, и один из них — в нашем городе. Ростовская магистраль длиной 3 километра 100 метров является настоящей кузницей будущих железнодорожников, где под руководством опытных наставников юные энтузиасты проходят все этапы обучения.
Результаты экскурсии превзошли все ожидания. Вдохновившись полученным опытом, двое участников уже изъявили желание пройти обучение на Детской железной дороге, планируя подать документы с 15 июня. Это яркий пример того, как познавательное мероприятие может стать отправной точкой для формирования будущей профессиональной траектории.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.