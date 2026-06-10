Ростовская детская железная дорога открывает двери в мир профессий для детей участников СВО

Юные ростовчане были тепло встречены замечательными педагогами и их профессионально подготовленными учениками. Дети из первых уст узнали о таких профессиях, как машинист, экскурсовод, начальник поезда, диспетчер и проводник. Ребята с восторгом слушали рассказы, задавали интересующие вопросы, а некоторым даже посчастливилось побывать в кабине машиниста. Час, проведенный на Детской железной дороге, пролетел как одно мгновение. Теперь ребята знают, что в России существует 26 таких уникальных образовательных центров, и один из них — в нашем городе. Ростовская магистраль длиной 3 километра 100 метров является настоящей кузницей будущих железнодорожников, где под руководством опытных наставников юные энтузиасты проходят все этапы обучения.