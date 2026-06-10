Плавание стало самым популярным направлением у участников программы «Сибирское долголетие» в Красноярском крае

В Красноярском крае подвели итоги использования спортивных сертификатов для старшего поколения за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
За это время сертификатами воспользовались 1263 жителя края. Самыми востребованными направлениями стали свободное плавание и групповые занятия аквааэробикой. Чаще всего участники посещали бассейны в Боготоле, Зеленогорске, Красноярске и Норильске. Доля занятий в бассейнах составила 86% от всех использованных сертификатов.
Еще 14% участников выбрали групповые занятия на спортивных объектах Красноярска, Лесосибирска и Назарово.
Программа действует в рамках движения «Сибирское долголетие». Жители старшего возраста могут выбрать групповые занятия общей физической подготовкой, йогой, пилатесом, аквааэробикой или свободное плавание. Цель программы, помочь людям старшего поколения выработать привычку регулярно заниматься физкультурой и дольше сохранять активность.
Сертификаты, полученные в первом полугодии, действуют до 30 июня. Второй этап выдачи начнется в августе 2026 года. До 1 сентября министерство спорта края принимает заявки от организаций и предпринимателей, которые готовы проводить групповые занятия физкультурой или предоставлять возможность для самостоятельного плавания.