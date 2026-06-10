Плавание стало самым популярным направлением у участников программы «Сибирское долголетие» в Красноярском крае

За это время сертификатами воспользовались 1263 жителя края. Самыми востребованными направлениями стали свободное плавание и групповые занятия аквааэробикой. Чаще всего участники посещали бассейны в Боготоле, Зеленогорске, Красноярске и Норильске. Доля занятий в бассейнах составила 86% от всех использованных сертификатов.