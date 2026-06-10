Современные зоны отдыха обустроят в селах Дружба и Сергеевка

В Сергеевке появятся удобные пешеходные дорожки, скамейки, урны, установят современное освещение. В селе Дружба в 2026 году асфальтируют пешеходную дорожку, соединяющую улицы Школьную и Юбилейную, а также установят урны и системы освещения. Работы ведутся в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». «В прошлом году на средства федерального бюджета в Дружбе появилась современная спортивная площадка. Площадка была построена по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”. Благодаря активному участию жителей в голосовании удалось реализовать проект», — рассказал и.о. заместителя председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Геннадий Фесик. Проголосовать за территории для благоустройства можно на сайте. Всего в 2026 году на голосование выставлено 203 территории в 52 населенных пунктах Хабаровского края.