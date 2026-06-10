Умный пас и точный бросок: «Динамо‑Синара» подписывает Зурету

В АГУ‑ «Адыиф» Коблева была не просто важным звеном, а одним из лидеров коллектива. Вместе с Валерией Вайкум и Еленой Смирновой она входила в тройку игроков, получавших наибольшее количество игрового времени, — это говорит о доверии тренерского штаба и высокой нагрузке, которую Зурета стабильно выдерживала. Статус многолетнего лидера и одного из лучших снайперов клуба лишь подчёркивает масштаб её вклада в успехи адыгейской команды.