Умный пас и точный бросок: «Динамо‑Синара» подписывает Зурету

Волгоградское «Динамо‑Синара» официально объявило о подписании контракта с Зуретой Коблевой — опытным игроком и одним из самых результативных снайперов в истории майкопского АГУ‑ «Адыиф». С нового сезона гандболистка будет защищать бело-голубые цвета и добавит команде вариативности в атаке.
Коблева выступает на позиции разыгрывающей — а значит, способна не только сама поражать ворота, но и грамотно дирижировать действиями партнёров. Её статистика в чемпионате 2025−2026 годов наглядно демонстрирует уровень: за 30 игр в составе адыгейской команды спортсменка забросила 90 мячей и отдала 113 голевых передач. Такой баланс между личной результативностью и умением вовлекать в игру других — редкое и ценное качество для любой команды.
В АГУ‑ «Адыиф» Коблева была не просто важным звеном, а одним из лидеров коллектива. Вместе с Валерией Вайкум и Еленой Смирновой она входила в тройку игроков, получавших наибольшее количество игрового времени, — это говорит о доверии тренерского штаба и высокой нагрузке, которую Зурета стабильно выдерживала. Статус многолетнего лидера и одного из лучших снайперов клуба лишь подчёркивает масштаб её вклада в успехи адыгейской команды.
Теперь этот опыт предстоит конвертировать в победы уже в составе «Динамо‑Синары». В Волгограде рассчитывают, что умение Коблевой брать на себя ответственность в решающие моменты и вести за собой партнёров станет важным фактором в достижении амбициозных целей на предстоящий сезон.
Болельщики «Динамо‑Синары» уже готовы встретить новую героиню: трибуны ждут от Зуреты ярких эпизодов, точных передач и тех самых решающих мячей.
Александр Веселовский.
Фото: ГК «Адыиф».