В Красноярске завершили ремонт улицы Маерчака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железнодорожном районе работы по ремонту улицы Маерчака прошли на участке протяженностью 1,28 км — от кольцевой развязки до проспекта Свободного.
Ремонт на Маерчака выполнялся с апреля в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь заменили бордюры, обновили дорожное покрытие и отремонтировали тротуары.
Сейчас участок проходит приемку. Специалисты дорожной лаборатории взяли образцы асфальта, чтобы проверить его качество, толщину слоя и плотность. Если будут выявлены недочеты, подрядчик обязан устранить их за свой счет.
Одновременно в Красноярске завершены работы еще на трех дорогах: проезд от улицы Одесской до Рязанской, улица Пограничников (от Ястынской до Башиловской) и улица 78 Добровольческой Бригады (от Молокова до Октябрьской).
При этом ремонт продолжается еще на 10 городских объектах — там ведутся замена бордюров, фрезеровка и укладка нового асфальта, сообщает городская администрация.
«В дорожном хозяйстве качество — это основа работы. По поручению главы Красноярска выстроен многоуровневый контроль, который охватывает каждый этап — от проверки материалов до экспертизы выполненных работ. Каждая дорога должна служить людям долго и надёжно. В этом процессе нам поможет независимая организация строительного контроля, что добавляет дополнительный уровень доверия и прозрачности в наши усилия по созданию безопасной и комфортной инфраструктуры», — рассказал Роман Зузенков, начальник отдела ремонта улично-дорожной сети МКУ «УДИБ».