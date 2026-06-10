В Красноярске завершили ремонт улицы Маерчака

«В дорожном хозяйстве качество — это основа работы. По поручению главы Красноярска выстроен многоуровневый контроль, который охватывает каждый этап — от проверки материалов до экспертизы выполненных работ. Каждая дорога должна служить людям долго и надёжно. В этом процессе нам поможет независимая организация строительного контроля, что добавляет дополнительный уровень доверия и прозрачности в наши усилия по созданию безопасной и комфортной инфраструктуры», — рассказал Роман Зузенков, начальник отдела ремонта улично-дорожной сети МКУ «УДИБ».