Космонавт Рыжиков: парад планет с МКС можно увидеть, но сложно сфотографировать

Как рассказал Рыжиков, у космонавтов на МКС зачастую нет времени наблюдать за планетами, метеорами и разными небесными явлениями. «На Земле, если есть время, если находишься с другом в загородном походе у палатки в прекрасную звездную августовскую ночь, можно наблюдать гораздо больше этих явлений. С орбиты они видны, мы их фиксировали, радовались этим моментам, но времени для этого, конечно, немного. Чтобы сесть перед иллюминатором в ночное время и целенаправленно ждать, когда пролетит метеор — я [такого] даже не припомню. Единственное, когда, допустим, занимаешься на тренажерах в модуле “купол”, очень здорово наблюдать закат, потому что Землю видно на 360 градусов», — рассказал Рыжиков.