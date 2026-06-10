Космонавт Рыжиков: парад планет с МКС можно увидеть, но сложно сфотографировать

КИРОВ, 10 июня. /ТАСС/. Космонавты могут увидеть парад планет с борта Международной космической станции (МКС), но сфотографировать это явление сложно, рассказал ТАСС участник трех космических экспедиций, летчик-космонавт Сергей Рыжиков в ходе поездки в Киров.
«Можно [увидеть парад планет], частично мы это наблюдали. Как-то нам сказали, что Сатурн и Юпитер сближаются, мы пытались найти [это явление]. Найти-то можно, а вот зафиксировать… Одно дело сделать фотоснимок на Земле со штатива с длительной выдержкой, другое дело — на орбите, когда станция всегда в движении с хорошей скоростью. Мы закрепили фотоаппарат на наши орбитальные штативы, [но это все равно оказалась] нетривиальная задача, мы ловили момент, когда Сатурн с Юпитером подойдут ближе к горизонту и будет небольшое освещение от Солнца», — поделился космонавт.
Земля в иллюминаторе.
Как рассказал Рыжиков, у космонавтов на МКС зачастую нет времени наблюдать за планетами, метеорами и разными небесными явлениями. «На Земле, если есть время, если находишься с другом в загородном походе у палатки в прекрасную звездную августовскую ночь, можно наблюдать гораздо больше этих явлений. С орбиты они видны, мы их фиксировали, радовались этим моментам, но времени для этого, конечно, немного. Чтобы сесть перед иллюминатором в ночное время и целенаправленно ждать, когда пролетит метеор — я [такого] даже не припомню. Единственное, когда, допустим, занимаешься на тренажерах в модуле “купол”, очень здорово наблюдать закат, потому что Землю видно на 360 градусов», — рассказал Рыжиков.
Он признался, что испытывает невыразимые эмоции, когда наблюдает Землю из космоса. «Когда смотришь на Землю с высоты больше 400 км, это красиво. Эти виды невероятно впечатляют. В сутки 16 раз облетаешь Землю, и если есть минутки, секунды, чтобы подлететь к иллюминатору, полюбоваться — больше не надо никаких развлечений, психологической поддержки, отдыха. Эмоциональное ощущение этой красоты невыразимое», — поделился космонавт.
На счету Рыжикова — три полета в космос и три выхода в открытый космос, общее время в космосе — более 603 суток.
О параде планет.
Термин «парад планет» не является научным и используется в астрономии в целях ее популяризации. Таким явлением можно назвать наблюдение с Земли невооруженным глазом нескольких планет, которые оказываются достаточно близко друг к другу — в границах 20−30 градусов. Различают большие (пять и более планет) и малые (если вместе собираются четыре планеты) парады. Малые парады планет происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже.
Как рассказал ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, большой парад планет, при котором в узком секторе неба соберутся пять объектов Солнечной системы, состоится 8 сентября 2040 года. В это же время между Венерой и Сатурном можно будет увидеть растущий серп Луны. Ранее в некоторых интернет-источниках анонсировался «мини-парад планет» 12 июня, во время которого в одну линию выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера, однако, по словам Кошман, июньское выстраивание на небе Меркурия, Юпитера и Венеры нельзя назвать парадом планет, так как объектов будет слишком мало.